2030年溫室氣體減排量將從現有目標26.3%提升至40%. October. 09, 2021 07:14. by 姜恩智記者•朴孝睦記者 kej09@donga.com,tree624@donga.com. 韓國政府將推進到2030年將國內溫室氣體排放量減少40%(與2018年相比)的方案。2015年設定的現有目標是減少26.3%。因此，需要減少的溫室氣體排放量必然會大幅增加。産業界擔心這是“不現實的計劃”。相反，環境團體譴責說：“要想應對氣候危機，這一目標遠遠不夠。” 總統所屬的2050碳中立委員會(碳中立委)和相關部門8日公布了新的減排目標(NDC)，其內容是將溫室氣體排放量從2018年的7.2760億噸減少到2030年的4.3660億噸，減少40%。要想實現這一目標，韓國必須到2030年爲止，每年將溫室氣體排放量比前一年減少4.17%。這高于美國和英國的年減排目標(2.81%)。碳中立委方面表示：“溫室氣體減排40%的目標具有挑戰性。這反映了政府強烈的政策意志。”此前，文在寅總統上月強調說：“應該設定在韓國實際情況下可以實現的最大限度的減排目標。” 碳中立委員會將于18日審議通過NDC最終案。接著，通過10月末國務會議的表決，最終確定。韓國政府計劃于11月在英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化框架公約(COP26)上公布韓國的NDC，並于12月向聯合國提交。雖然各國有義務提交NDC，但對實現目標沒有約束力。

한국어