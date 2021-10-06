財產稅上限家庭暴增，公示價格上調速度應予以調整. October. 06, 2021 07:20. . 在首爾，一年間財產稅達到上調上限的住宅在現政府執政以後猛增了21倍。超過6億韓元的住宅每年可以提高30%的財產稅，達到上限的住宅從2017年的4萬多套增加到今年的87萬套。因為，隨著房價暴漲，征收稅金的標準——公示價格大幅上漲。政府計劃繼續上調公示價格，使其接近市場價格，因此稅金負擔將越來越大。 財產稅達到上限的住宅在蘆原、衿川等中低價住宅密集的地區大幅增加。在蘆原區，相關住宅4年前只有2套，但今年增加到了16354套。城東區一半以上的住宅的財產稅上升到了法定限度。這種現象主要是受到壓製江南後江北上升的「氣球效應」的影響。也就是說，為控製投機需求而出臺的規製政策反而給實際需要者帶來了「稅金炸彈」。 暴漲一次的公示價格還會對第二年的財產稅產生影響。即使明年房價沒有變動，受限於上一年30%的上限而少交的部分也會反映在財產稅上。政府今年將公示價格上調幅度是引入公示製度以來最大的一次。到2030年為止，公示將把現實化率從現在的70%提高到90%。如果這樣，財產稅每年將上漲到30%上限的房子將層出不窮。 政府將房價暴漲歸咎於投機，在增加供給的同時投放了稅金炸彈。多住宅擁有者代替買賣進行繼承後，本來就不足的待售公寓進一步減少。政策提高房價，再次增加稅金負擔，形成了惡性循環。如果擁有房子，財產稅就會上漲，而出售房子，擁有稅就會成為絆腳石。實際需要者們因為好不容易準備的一棟自己的房子而痛苦，這就是現實。 財產稅負擔劇增不是部分地區的問題。如果房價不能控製住，公示價格接近市價，擁有一套房子的大多數中產階層可能要負擔財產稅的上限。由於不能立即增加住宅供應，因此至少要調整公示價現實化的速度。這是任期內未能控製房價的政府應表現出的最起碼的禮儀。

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