「新車難求」，二手車出口火爆，比去年增加48%. October. 05, 2021 07:23. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 由於汽車用半導體不足，新車生產和銷售停滯不前，二手車出口卻迎來了好景。二手車出口規模和物量都呈現出大幅增長趨勢。 據關稅廳和仁川港口公社4日透露，截止到今年8月，二手車出口量為33.1559萬輛，比去年同期（22.4660萬輛）增長47.5%。在此期間，二手車出口量的大部分為轎車，共計26.1847萬輛，大大超過了2020年的17.5293萬輛和2019年的22.9444萬輛。二手車業界認為，今年繼國內貿易有望突破400萬輛之後，出口也將超過歷史最高值46.8829萬輛（2019年）。相反，新車因半導體不足，現代汽車、起亞、韓國通用的生產持續出現差池，9月份海外銷售比去年同期減少15.2%等，消費者很難購買的狀況正在加劇。 去年因新冠疫情猖獗，二手車出口市場交易低迷。這是因為消費心理萎縮和交易相關人士的移動減少。但是今年的景氣超過了疫情之前。截止到今年8月，出口金額為13.0399億美元（1.5478萬億韓元），預計在9月份將超過2019年全年的13.8815億美元。仁川港經手國內二手車出口量的90%，今年1∼8月有153艘汽車運輸船入港，超過了2019年的123艘紀錄。 二手車業界認為，2010年代韓國國產汽車的性能和便利條件大幅改善，這一期間推出的車型在二手車市場上有所增加，排氣量為1500∼2000cc的小型車型今年達到二手轎車出口的65%等，日常生活看重的汽車很多，這是出口繁榮的主要原因。以利比亞、智利、約旦、土耳其、埃及等非洲、中南美、中東為中心，出口汽車銷往136個國家。 二手車市場的繁榮是世界性的現象。據日本二手車出口協同組合統計，日本今年1∼7月的二手車出口量為71.1254萬輛，比去年同期增加26.2%。日本積極攻略世界上只有25%采用右舵方向盤的國家，每年出口100多萬輛二手車。仁川港口公社看準二手車出口的繁榮，確保了更多的二手車停放場，並為順利運輸二手車開設道路等，展開了支援工作。 二手車業界表示，「二手車出口可以增加修理汽車所需的國產配件的需求等，對汽車業界有所幫助，」並強調，「為了順利出口，需要政策支援」。

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