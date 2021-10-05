袭击韓國的供應鏈沖擊可能會成為「高物價中經濟蕭條」的導火索. October. 05, 2021 07:22. . 電力難導致的中國生產差池、東南亞國家的新冠「封城」和海運大亂等交織在一起引發的「全球供應鏈沖擊」開始對韓國經濟造成嚴重沖擊。繼8月份國內生產、消費、投資轉為下降趨勢後，截至上個月創下65年來最高紀錄的出口也可能會受到打擊。 進軍中國的韓國企業最近經常停工。因為，由於同澳大利亞之間的貿易摩擦，中國禁止進口用於發電的澳大利亞產煤炭等，中國地方政府限製並中斷電力供應。位於越南、印度尼西亞、馬來西亞的韓國電子產品、纖維、縫製企業因新冠「封城」，開工率降至20%以下。在美國「黑色星期五」（11月26日）、中國「雙十一」（11月11日）等關鍵時期，生產出現了嚴重的問題。 現代起亞汽車9月份的國內外銷量也因汽車用半導體供應不足導致生產出現差池，比1年前減少了20%以上。中小企業即使生產產品，也因無法運輸而急得直跺腳。因為，隨著發達國家消費的恢復，物流量有所增加，但世界主要港口的集裝箱裝船、卸貨時間被推遲，運費也在暴漲。雪上加霜的是，國際油價、天然氣等燃料和國際原材料價格也暴漲。不僅是韓國，美國和歐洲也擔心重演20世紀70年代發生石油危機時原油供應不足、通貨膨脹（物價上漲）和經濟蕭條同時發生的「滯脹現象」。 此次供應鏈沖擊超出了個別企業能夠承受的範圍。其原因是美中霸權矛盾、新冠大流行、碳中和應對等全球問題。韓國政府應該從「經濟安全」的角度出發，與企業面對面坐下來，抓緊時間製定應對全球供應鏈劇變的中長期戰略。

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