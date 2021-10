維拉隊主教練:“因爲孫興慜而輸掉了比賽”…助攻-誘導烏龍球,非常活躍. October. 05, 2021 07:22. by 兪載泳 elegant@donga.com. “有時候一場比賽是由一名球員決定的。今天熱刺隊中有孫興慜。” 孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)憑借擅長的瞬間速度,參與了球隊的兩粒進球,挽救了處于連敗危機的球隊。對方球隊阿斯頓維拉隊主教練迪安•史密斯感歎孫興慜的出色表現,並表示:“我們陣中沒有孫興慜。” 3日,孫興慜在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的與阿斯頓維拉隊的英格蘭足球超級聯賽(EPL)第7輪主場比賽中首發出場,貢獻1次助攻,並誘導對方球員打進烏龍球,幫助球隊以2比1獲勝。他在聯賽中首次奉獻助攻,個人賽季數據來到3粒進球和2次助攻(包括EPL 3粒進球和1次助攻)。憑借孫興慜的“獨角戲”結束聯賽三連敗,獲得寶貴3分的托特納姆熱刺隊以4勝3負(積12分)的成績上升到了聯賽第8位。 賽後孫興慜表示,“最近幾周過得非常辛苦。(對球隊的低迷)感到了責任感。雖然度過了艱難的9月,但我想向球迷們展現責任感,不放棄,全力以赴的樣子。”他接著說:“今天的勝利不是全部。賽季就像爬山一樣。經常會上不去。雖然也有不順利的時候,但是這個時候應該團結起來。現在必須重新上去。” 在反擊的情況下,孫興慜的速度和快速轉換方向的進攻展開發揮了效果。孫興慜拉開與對方防守隊員的距離,配合滲透空間的時機傳球。他接到傳球後,身體轉向球門方向,與防守一對一對抗,制造了極具威脅的場面。上半場第27分鍾,在反擊的情況下,皮埃爾-埃米爾•霍伊別爾向邊路殺出的孫興慜簡潔地傳球,接球後孫興慜假裝要進行一對一的突破,但隨後又將球傳給了位于對方門前中央的霍伊別爾,制造了本隊的第一粒進球。 在1比1戰平的下半場第26分鍾,隊友從鍾路向球場左側的快節奏傳球順利找到了孫興慜。接到傳球後轉身,在獲得速度彈力的情況下,孫興慜以瞬間轉向的方式甩開防守,迅速將地滾球傳向了隊友盧卡斯•莫拉和對方門將之間,皮球碰到莫拉和阿斯頓維拉防守球員馬特•塔基後飛入球門。雖然被定性爲烏龍球,但實際上與孫興慜創造進球無異。 孫興慜本賽季第3次當選當場比賽最佳球員“本場最佳(King Of The Match)”,並與2日在和紐卡斯爾隊的比賽中攻入2球的黃喜燦(伍爾弗漢普頓隊)一起入選英國廣播公司(BBC)評選的“本周最佳11人陣容”。 孫興慜踏上歸國之路,將于5日加入國家隊訓練。孫興慜計劃參加7日在安山舉行的與敘利亞隊的2022卡塔爾世界杯亞洲區最終預選賽第3輪比賽和12日客場對陣伊朗隊的第4輪比賽。

한국어