朝鮮時隔55天恢復單方面切斷的南北通信線路，反復的「軟硬」手段. October. 05, 2021 07:23. by 朴孝穆記者、李恩澤記者 tree624@donga.com,nabi@donga.com. 朝鮮4日再次恢復了因反對8月韓美聯合軍事演習而單方面中斷的南北通信聯絡線路。朝鮮時隔55天再次接答了韓方的通話嘗試。 韓國統一部當天表示：「上午9時，隨著南北共同聯絡事務所開始通話，南北通信聯絡線路得以恢復。」韓國國防部也於當天上午9時宣布，東部和西部海域地區的軍事通信線路完全恢復，所有功能恢復正常。但是，朝鮮沒有回應旨在防止西海海上偶發性沖突設立的艦艇間熱線——國際商船共通網進行的試驗通信。 決心在文在寅總統任期末恢復韓朝關系的青瓦臺表示，隨著通信線路的恢復，為打開對話渠道奠定了基礎。但是，朝鮮僅在上個月就4次發射導彈，采取了特有的「軟硬兼施戰術」，因此，青瓦臺對後續韓朝合作措施持慎重態度。青瓦臺相關人士表示，「政府的立場由統一部和國防部進行了說明，」沒有進一步談及。 統一部當天表示：「政府希望通過南北間通信聯絡線路的穩定運營，盡快重啟對話，開始履行南北協議等恢復南北關系問題和落實韓半島和平的實質性討論，並取得進展。」就韓朝恢復通信線路問題，美國國務院發言人當地時間3日表示：「我們強烈支持南北合作，相信這是在韓半島營造更穩定環境的重要因素。」 隨著通信線路的恢復，青瓦臺計劃準備離散家屬視頻會面、實務及高層視頻會談等韓國政府當初計劃的後續措施。據悉，政府正在考慮防疫合作、新冠病毒疫苗等人道主義援助。 但是，對於南北首腦會談，青瓦臺的反應是「目前沒有可以提及的部分」。這是因為，雖然執政圈部分人士提出了以明年2月北京冬奧會為契機舉行韓朝首腦會談的可能性，但很難接受朝鮮提出的「取消雙重標準和敵視政策」的先決條件。朝鮮當天再次開通通信線路時再次向政府施壓說：「應該努力先行解決打開今後光明前途所需的重大課題。」

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