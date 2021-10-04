盛開之用. October. 04, 2021 07:08. . “人們常常問我。這麽努力地研究數學到底用來做什麽？紫羅蘭只要開出紫羅蘭花就行了，至于紫羅蘭的盛開會對春天的原野産生什麽影響，紫羅蘭不可能了解。”—出自岡潔《數學家的學習》 看著夜空，我記得第一次感受到存在于不明盡頭的“宇宙”空間中的“我”的瞬間。我被那種敬畏之心和栩栩如生的星星的美麗所吸引，開始研究天文學。包括自己在內，周圍的天文學家經常聽到的問題是“天文學有什麽用”。 天文學。聽起來多少有些浪漫的這門學問的用途究竟在哪裏呢？在天才數學家岡潔寫的《數學家的學習》一書中找到了精彩的回答。事實上，不論領域，在學問中，其用途鮮明體現的事例非常罕見。即使紫羅蘭只要開出紫羅蘭花就行了，但多數學問的用處比已知的還要大。不僅是人文學和社會科學，就連領域明顯的工學領域，從深度上看，除了表面上所知的用處之外，還有很多用途。 天文學也是一樣。天體望遠鏡使用的電子結合元件裝置(CCD)被用于數碼相機和手機；射電天文學觀測技術被廣泛應用于核磁共振成像(MRI)和電腦斷層掃描(CT)等醫療影像系統。與醫學一起，天文學是最古老的學科，在過去的大洋航海和農耕社會中是必需的。現在通過衛星導航和天體觀測精確測量地球自轉速度，提供了前所未有的精確時間和位置服務。無線網絡的標准Wi-Fi也是爲了分析黑洞(Black Hole)發出的電波觀測信號而誕生的。“盛開之用”比看起來的更有價值。

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