文在寅：「我們的巡航導彈遠比朝鮮的快」. October. 04, 2021 07:08. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. 據記者事後了解到，文在寅總統（照片）在韓國利用國內技術自主開發的潛射彈道導彈試射成功的第二天即上月16日表示：「巡航導彈也獲得成功，速度遠比朝鮮快，這很有意義。」這是在朝鮮接連不斷的導彈挑釁中強調韓國軍事力量的優勢。 總統國民溝通首席秘書朴秀賢2日通過臉書表示，文在寅當天在與幕僚團的會議上表示：「被潛射導彈的成功所遮擋，其他戰略武器的成功意義沒有全部傳達給國民，感到很遺憾。希望專家們積極出面進行宣傳，讓國民產生自豪感和自信心。」 文在寅還激勵道：「昨天國防科學研究所導彈試射成功非常好。雖然以濟州島西側海上為目標進行了遠程導彈試驗發射，但由於彈著地點的氣象惡化，未能清晰地捕捉到命中瞬間，只通過儀表盤進行確認，多少有些遺憾，但這是成功的事情。」他還表示：「空對地導彈試射也取得了成功，如果安裝在韓國正在開發的國產超音速戰鬥機KF-21上，就可以具備世界武器體系，對出口也會有很大幫助。」 此前，文在寅上個月15日參觀試射潛射導彈時曾表示：「增強導彈戰鬥力才是對朝鮮挑釁的遏製力。」但是，在朝鮮勞動黨中央副部長金與正上個月25日提出舉行南北首腦會談的可能性後，文在寅對朝鮮的接連挑釁沒有做出特別的發言。朴秀賢表示：「『文在寅政府在安保方面很弱』只是假的政治說法」，「從文在寅政府的國防費用和防衛力改善費的增加來看，可以看出韓國政府比保守政府更重視安保和國防」。

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