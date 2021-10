黃喜燦像憤怒的黃牛一樣破門得分,華麗“個人秀”助球隊2比1獲勝. October. 04, 2021 07:08. by 兪載泳 elegant@donga.com. “黃牛”黃喜燦(25歲•伍爾弗漢普頓隊)在英超聯賽(EPL)中首次在一場比賽中攻入多粒進球。 2日(當地時間),在英國伍爾弗漢普頓莫利紐克斯體育場舉行的英超聯賽第7輪與紐卡斯爾隊的主場比賽中,黃喜燦率先攻入一球,並打進制勝球,帶領球隊以2比1獲勝。憑借黃喜燦的個人表演,伍爾弗漢普頓隊(狼隊)取得了2連勝,並以3勝4負(積9分)的成績攀升至聯賽第11位。伍爾弗漢普頓自加入黃喜燦加入球隊後,戰績爲3勝1負。 上月在與沃特福德隊的英超聯賽處子戰中攻入首粒進球的黃喜燦在EPL 4場比賽中攻入3球,一舉成爲球隊進攻的支柱。在EPL得分排名中,黃喜燦與孫興慜(托特納姆熱刺隊)、C•羅納爾多(曼聯隊)等並列排在第7位。 當天,黃喜燦在共5次射門中有3次有效射門命中對方門框內,完全改變了此前人們對他射門能力的評價。在門前以瞬間速度甩開最終防守後,滲透到空當,將傳球直接轉化爲射門的兩次時機散發出光芒。上半場第20分鍾,他從兩名最終防守隊員之間滲透到後防,接到隊友勞爾•希門內斯的傳球,用右腳絕妙地將球踢進了對方球門。之後在比分爲1比1的下半場第13分鍾,希門內斯晃過對方3名防守隊員,從中間突破,黃喜燦瞬間從對方門前右側向左移動,接到傳球後,用左腳再次攻破了紐卡斯爾的球門。 黃喜燦表現出了勇往直前的突破和細致的終結能力,當地的傳播團隊稱贊說:“黃牛全場瘋跑。”英超事務局表示,在1.0167萬人參與的當場最佳球員投票中,黃喜燦獲得64.3%的支持,被選爲“本場最佳球員(King Of The Match)”。足球統計專門媒體“whoscored.com”給黃喜燦打出了隊內最高分8.6分。 伍爾弗漢普頓隊主教練布魯努•拉茲賽後示:“黃喜燦已經適應了英超。非常適合我們球隊的比賽風格。球隊需要這樣的球員”,“最好的球員會享受比賽。黃喜燦就是這樣的頂級球。”比賽結束後,黃喜燦在自己的社交網絡服務(SNS)上留言說:“感謝來自祖國韓國的精彩加油助威。” 開始書寫EPL成功時代的黃喜燦踏上回國之路,將于4日與卡塔爾世界杯最終預選賽之前的韓國國家隊彙合。

