疾病廳：「正在進行預買口服新冠藥物的磋商」. October. 04, 2021 07:09. by 趙建熙記者、趙鐘燁記者 becom@donga.com、jjj@donga.com. 韓國政府表示，為確保口服新冠藥物，正在與美國製藥公司默沙東（MSD）進行具體磋商。口服藥物可以以膠囊等形式簡單服用，是劃時代地改變新冠治療體系的「遊戲規則改變者」。 疾病管理廳3日就向韓國引進默沙東口服新冠藥物「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」的計劃表示：「正在就預買進行具體協商。」疾病廳相關人士表示：「通過默沙東得到了（口服藥物的）中期臨床結果的通報。我認為這是減少死亡率和變異病毒治療效果等積極的結果。」 此前，默沙東在當地時間1日公布的臨床三期試驗中期結果顯示，對385名新冠輕度患者試用了莫納成拉韋，結果沒有一人死亡，住院患者有28人（7.3%）。在使用安慰劑的377人中，包括8人死亡、45人住院，共有53人（14.1%）惡化為重癥。 對於這一結果，美國國立過敏癥和傳染病研究所所長安東尼·福奇表示：「這是一個非常好的消息。美國食品和藥物管理局將盡快進行審查。」如果該藥物得到美國藥管局的批準，將成為世界上第一種口服的新冠藥物。默沙東預測，到今年年末為止，將生產1000萬人份的莫納皮拉韋。此前，美國政府曾於6月份表示，已經提前購買了170萬人份的莫納皮拉韋。白宮新冠病毒應對協調員傑夫·齊恩茨表示：「如果該藥物得到批準，美國政府有意購買更大劑量。」 不過，即使推出口服藥物，韓國國內也很難確保充分的劑量。因為如果將它廣泛用於居家治療等方面，購買預算並不充裕。預計人均藥物需要約95萬韓元，但政府為確保明年口服藥物安排的預算為362億韓元。以此計算，可以購買3.8萬人份的藥物。疾病廳相關人士表示：「正在討論在國會預算審議過程中提出意見，以確保更多預算的方案。」

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