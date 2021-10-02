牛奶價格接連上漲…車險費也出現波動. October. 02, 2021 07:12. by 朴成振記者、金紫炫記者 psjin@donga.com,zion37@donga.com. 南陽乳業從14開始上調純牛奶(鮮牛奶)價格。以首爾牛奶爲開端，乳業界的主要企業開始參與上調價格。有人擔心，牛奶價格上漲可能會導致面包、奶酪等相關産品價格的“多米諾上漲”。 南陽乳業1日表示，隨著原乳價格的上漲，將把純牛奶産品的平均價格上調4.9%。因此次價格上調，南陽乳業的“美味牛奶GT 1升”單品價格有望從2500韓元左右上漲到2600韓元左右。但南陽乳業方面表示，爲了減輕消費者的負擔，將發酵乳和加工乳産品的上調幅度分別降至平均0.3%和1.6%的水准。 據悉，尚未正式上調價格的每日乳業也計劃上調5%左右。每日乳業最快將于下周公布價格上調幅度。業界的立場是，由于原材料原乳價格的上漲，價格上漲是不可避免的。乳業界從今年8月開始以每升926韓元上漲21韓元(2.3%)的947韓元的價格供應原乳。 最近，在方便面、飲料等加工食品物價不斷上漲的情況下，上調保險費的壓力也越來越大。據保險業界1日透露，前一天由損害保險業界、汽車維修業界、公益代表組成的汽車保險維修協議會就將汽車保險維修工人工資上調4.5%達成了協議。這是有可能導致汽車保險費上調1%的因素。上漲的維修費用將從12月開始適用。這是維修費用自2018年以後時隔3年再次上漲。

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