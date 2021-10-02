BTS《春日》聽起來像追思曲的原因. October. 02, 2021 07:12. by 金基潤記者 pep@donga.com. 有寫實主義美術(具象美術)、現實主義文學，那麽也有現實主義音樂嗎？從結論開始說的話，肉眼看不到的音樂通過現實主義展現出來也是可能的，這是目前在首爾大學作曲系(理論專業)擔任教授的作者的解釋。 在書中，作者那防彈少年團(BTS)在2017年發表的《春日》來舉例。緩慢地反複的抒情旋律、讓人感受到深切的懷念的歌詞等，歌曲所具備的感覺和聲音聽起來給人一種追思之情。BTS對該歌曲並沒有點明“歲月號追思”等內容。但是如果細聽歌曲的話，曾在現實中發生的某事件在腦海中會以各自的方式重現。作者給出的解釋是“音樂最終承載著社會”。 在書中，作者從古典音樂到現代音樂，對各種歌曲所具有的美和其意義作出了诠釋。這也被稱爲“音樂美學”，是一門哲學的其中一個領域美學和音樂學相遇的學問。對大衆來說不是很熟悉的該概念，作者列舉了德彪西的《月光》、舒伯特的《鳟魚》等古典音樂，以及李捺致的《老虎下山》、BTS的《春日》等事例，幫助讀者進行理解。 舉例來說，即使歌曲耳熟能詳，書籍也會給讀者帶來陌生的感覺。對于通過手機裏的流媒體服務接觸音樂的時代，“恰當的演奏制造音樂意義”“音樂使精神自由”或者“繪畫不能讓人看到看不見的東西，但音樂可以讓人聽到聽不到的東西。”等哲學思維讓我們在腦海中對常聽的音樂進行再三回味。阿多爾諾、尼采、魯索等著名哲學家對于音樂價值給出的評價內容會給人帶來不錯的樂趣。 作者還指出了音樂的未來變化。今後音樂會如何進化呢？ 像海綿一樣快速吸收人類積累的音樂理論的人工智能(AI)作曲家登場的時代。作者展望表示：“現在還處于模仿人類的作曲法的水平”，“一旦AI大衆化，音樂創作將打開新局面。”

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