難得閃光的孫興慜-凱恩組合，孫興慜貢獻助攻，凱恩上演帽子戲法. October. 02, 2021 07:12. by 李元洪 bluesky@donga.com. 孫興慜(托特納姆熱刺)在本賽季首次貢獻助攻，爲球隊的大勝助一臂之力。 特納姆熱刺隊在1日在英國倫敦進行的2021∼2022賽季歐洲足球聯盟(UEFA)歐協杯小組賽G小組第二輪與穆拉隊(斯洛文尼亞)的比賽中，以5比1大勝對手。孫興慜在下半場第15分鍾替補上場，並奉獻一次助攻。包括英格蘭足球超級聯賽(EPL)3粒進球在內，孫興慜本賽季已貢獻4個攻擊點(進球+助攻)。本場比賽之後，熱刺隊以1勝1平(積4分)的成績上升至G組頭名位置。 熱刺隊主教練努諾•桑托在3日與阿斯頓維拉隊的英超聯賽比賽之前，爲了保留主要球員的體力，並沒有讓孫興慜和凱恩等球員首發出場。熱刺隊在上半場第4分鍾和第8分鍾，分別憑借德利•阿裏的點球破門和洛塞爾索的進球，在半場結束之後以2比0領先對手。但是球隊在下半場第8分鍾被對方球員紮克•科斯追回一球後，桑斯主教練派上了孫興慜和凱恩、盧卡斯•莫拉等球隊的核心選手，畢其功于一役。 凱恩在下半場第23分鍾、第31分鍾、第42分鍾接連攻入三粒進球，上演了帽子戲法。孫興慜在左路突破後送出的傳球，幫助凱恩攻入了本場個人第2粒進球。這是去年賽季在英超聯賽相互合作攻入14球的孫興慜和凱恩本賽季合作取得的首粒進球。在本賽季英超聯賽中還沒有打開進球賬戶的凱恩，憑借著當天的進球盛宴，能否迎來反彈的契機，備受關注。人們十分關心在英超聯賽中已遭遇3連敗，深陷泥潭的熱刺隊的氣氛能否恢複。對此，桑斯主教練表示：“孫興慜等三名球員同時上場，效果十分不錯。給球隊注入了很大的動力。”

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