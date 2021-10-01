金正恩宣稱「恢復通信線路」……即使繼續發射新武器也要韓國閉嘴. October. 01, 2021 07:25. . 朝鮮國務委員長金正恩在最高人民會議施政演說中表示，將於10月初重新恢復南北通信聯絡線路。但金正恩批評說，「在南朝鮮（韓國）還在繼續刺激我們並挑起事端的不純言行，」並稱是恢復關系還是持續惡化，這取決於南方的態度。對於美國，他還主張：「（拜登）新政府上臺以後，對朝軍事威脅和敵視政策沒有改變，反而變得更加狡猾。」 在發動所謂的「高超音速導彈」挑釁兩天後，金正恩向韓國發出的信息中夾雜著指責和指指戳戳和柔和的手勢。他始終批評韓方態度似的追問，同時又表示願意像施舍恩惠一樣連接通信線路。朝鮮7月末稱之為首腦之間交換親筆信的結果，恢復了通信線路，但在兩周後再次切斷。幾天前，朝鮮通過金與正提出「韓朝首腦會面」，然後發動了導彈挑釁。這是懷柔和威脅交替或同時進行的雙重欺騙。 朝鮮似乎認為這種慣用的兩面戰術正在奏效。實際上，朝鮮接連發射巡航導彈、彈道導彈和超音速導彈，施壓要求取消「雙重標準」，最終使南方無法將其定性為「挑釁」。這次金正恩說，「沒有挑釁南朝鮮的理由，也沒有危害南朝鮮的想法」，像勸導小孩子一般讓韓方擺脫妄想和被害意識。也就是說，無論朝鮮今後發起什麽挑釁，都要堵住韓方的嘴，不讓韓方就此找茬。 但是，從金正恩的講話中可以看出，以目前這種自閉狀態無法堅持太久的緊迫感。雖然高呼自力更生，但在即將到來的「枯死」危機中，內部壓力也在增大。因此，無論是談判還是對抗，都想在與美國展開一場較量之前馴服韓國，分裂韓美。正好稱之為變成了美中矛盾的新冷戰格局，並不隱瞞謀求什麽的好奇。但是，韓國現政府卻被卷入其中。在所剩無幾的任期內無論如何都要予以挽回的對朝急躁癥，朝鮮不可能不知道這一點，所以才會發生這樣的事情。

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