耶倫：“下個月18日是美國破產的馬其諾防線”. September. 30, 2021 07:22. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國財政部長珍妮特·耶倫（照片）首次針對前所未有的美國“國家破產”可能性發出了警告。 耶倫28日警告，如果國會不采取行動，美國的違約將於下個月18日左右成為現實。耶倫當天在寫給國會領導層的信函中表示：“如果國會不在10月18日之前上調聯邦政府的負債限度或推遲，財政部（為防止國家破產）的特別措施很有可能會枯竭。” 耶倫當天在參議院銀行委員會發表的聲明中也指出，美國的國家破產將對美國經濟造成嚴重沖擊。她警告：“國會應該盡快應對負債限度。否則，美國將歷史上首次陷入違約。如果這樣，美國將面臨金融危機和經濟蕭條。” 美國法律規定聯邦政府能欠多少債。目前，美國的國家負債為28.78萬億美元，超過了法律限定的22萬億美元。聯邦政府從適用該限度的今年8月開始，無法通過發行國債等來籌措新債務。最近兩個月，聯邦政府動用了國庫剩下的現金和各種緊急措施延續生命，但很多人預測，很快就會達到極限。當天，耶倫向國會通報說，時間節點是10月18日。 美國過去也曾因有關負債限度的國會磋商不順利，在最後階段使全球金融市場動蕩不安。每次都在國會上戲劇性地達成妥協，實際上國家破產並沒有成為現實。很多人預測，此次兩黨最終也會達成協議，但主要金融公司對萬一事態感到緊張，正在製定對策。 摩根大通首席執行官傑米·迪蒙當天在接受路透社采訪時表示：“開始防範可能發生的美國違約”，“預計國會為了避免災難會找到解決方法，但已開始按劇本開始檢查，以防萬一發生違約事件，對回購市場、金融市場和與客戶簽訂的合同等產生什麽樣的影響。” 民主黨27日向參議院提交了將負債限度適用日期推遲到明年12月的法案，但因擁有全體參議院議一半席位的共和黨的反對而被否決。共和黨的立場是，如果民主黨不撤回正在推進的3.5萬億美元的福利性預算或做出讓步，就不會協助推遲負債限度。

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