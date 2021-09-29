“他人的眼淚”. September. 29, 2021 07:18. . 趙海鎮作家以比利時為背景的作品《遇見羅基完》中，出現了一名提出奇怪請求的韓國醫生。他的妻子去世了。但並不是自然死亡。他看到肝癌晚期的妻子過於痛苦，就把藥物和酒摻在一起的杯子留在了房間裏。讓妻子選擇喝與不喝。最終妻子自己結束了生命。自那以後，他辭去了醫生的工作，在無數次地問自己的行為是否正確中生活了五年。 有一天，他向一個長得像妻子的講述者提出了請求。“你能不能對我說？比想象中要好，（死得）沒有那麽痛苦。”他是在請求對方告訴他，吃藥後死去的過程沒有想象中那麽痛苦。長得再怎麽像，也不可能代替死去的妻子；沒有死過，又怎麽可能說出死亡的經歷？ 但看到他消瘦的眼睛裏噙著的眼淚，她無法拒絕這個請求。放下杯子出來，再次打開妻子的房門時，在他的眼淚中看到了“他必須面對的生命盡頭和仿佛斷了骨頭一樣的喪失感”。她想象自己是他垂死的妻子，在他的耳邊輕聲說道。“就像睡覺一樣舒服，沒有死亡的意識，一切都很自然，完全沒有痛苦。”如果能安慰他，就算那不是事實又如何？於是，他撫摸著眼睛和嘴都長得酷似妻子的她的臉龐說道。“辛苦了。這一生辛苦了。”這時候，他才做了沒有和妻子做的告別。 講述者之前聽過他的故事，批評說“這是在用尊嚴和生命交換”，即認為這是殺人行為，但現在只是擁抱他。撇開安樂死的倫理性這一宏大話題，她在他的眼淚面前沒有作出判斷。這就是伊曼努爾·列維納斯所說的“他人的眼淚”的威力。而且是倫理屈服於眼淚。

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