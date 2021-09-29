“辛奇冰箱1億韓元”的主人是去年去世的60多歲女性，與犯罪無關. September. 29, 2021 07:18. by 任宰永 jy788@donga.com. 上月通過網絡交易的二手辛奇(韓國泡菜)冰箱裏的1.1億韓元現金(照片)的主人被曝光。 濟州西部警察署28日表示：“經確認，上月6日在二手辛奇冰箱外部底部發現的2200張5萬韓元紙幣(1.1億韓元)的主人是居住在首爾的60多歲女性A某。”辛奇冰箱是通過首爾鍾路區的一家二手物品企業送到濟州的。 警方對5萬韓元現金和同時發現的藥店信封、醫院出院記錄、發現現金的信封上的筆迹、指紋等進行鑒定後，查明了A某的身份。A某的家人在整理遺物時，還確認了爲估價而拍攝的辛奇冰箱照片和送到濟州島的辛奇冰箱是一致的。這筆錢是A某領取的保險金和賣掉部分財産後獲得的，沒有發現犯罪嫌疑。 A某死亡後，家人在不知道裝有現金的情況下，通過二手物品企業處理了該辛奇冰箱。而二手物品企業也認爲只是爲了保持冰箱水平的紙團，沒有確認信封裏裝的東西。 申報者B某在收到網上購買的辛奇冰箱後，在清掃過程中發現了貼在辛奇冰箱外部底部的一捆現金。5萬韓元紙幣分爲10多捆，每捆100 ~ 200多張，用塑料袋包裹，用膠帶貼在冰箱底部。 A某于去年9月死亡，警方計劃將目前保管的現金轉交給A某的家人。根據《失物招領法》，申報者B某可以在申報額的5 ~ 20%範圍內獲得補償金。

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