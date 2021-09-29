第100場F1分站賽勝利，漢密爾頓達成“皇帝”舒馬赫都沒能取得的成就. September. 29, 2021 07:18. by 金培中 wanted@donga.com. 來自英國的世界級車手路易斯•漢密爾頓(36歲•梅賽德斯)在世界一級方程式錦標賽(F1)曆史上首次實現了個人職業生涯第100勝。 27日，在俄羅斯克拉斯諾達爾克雷的索契奧托德羅姆賽道(每圈5.848公裏，53圈)舉行的2021俄羅斯大獎賽決賽中，漢密爾頓以1小時30分41秒001的成績率先衝過終點。他克服了從不利于起跑的“偶數”4號網格出發的不利因素，將與排名第二的馬克斯•維斯塔潘(24歲•荷蘭)的差距拉大到53秒271，得到了“安全車信號”(結束所有圈數，宣告比賽結束的信號)。 2007年通過澳大利亞大獎賽首次進入F1的漢密爾頓在去年10月的葡萄牙大獎賽上實現了個人92勝，超過了“皇帝”邁克爾•舒馬赫(52歲•德國•91勝)。一個月後，他獲得土耳其大獎賽冠軍，職業生涯第7次(2008年、2014年至2015年、2017年至2020年)奪得賽季總冠軍，與該領域最多冠軍紀錄保持者舒馬赫並駕齊驅。 通過此次大賽的冠軍，將賽季排名積分提高到246.5分的漢密爾頓力壓維斯塔潘(244.5分)，登上賽季排名第1位，挑戰F1曆史上首位奪得8個總冠軍的車手。 舒馬赫退役後一直等待新明星登場的F1也高興地迎來了“漢密爾頓時代”。在意味著起跑線最前排的“杆位位置”方面，漢密爾頓也創下了唯一的100次以上(101次)的記錄。 創造大記錄後，漢密爾頓在自己的推特上寫道：“很難表達與熱情團結在一起的人們書寫曆史的感情。我們是只能奪冠的冠軍。”

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