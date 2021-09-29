朝鮮在提及“首腦會談”三天後再次發射導彈，青瓦臺表示“遺憾”. September. 29, 2021 07:18. by 申珍宇記者、紐約=常駐記者 柳在東 niceshin@donga.com、jarett@donga.com. 在朝鮮勞動黨中央副部長金與正靜表示“如果不把發射導彈稱為挑釁，南北首腦會談也有可能舉行”三天之後的28日，朝鮮發射了短程導彈。青瓦臺曾把13天前朝鮮在列車上發射彈道導彈稱為“挑釁”，但此次沒有提及“挑釁”或“譴責”，只使用了“遺憾”一詞。朝鮮常駐聯合國代表金成當天在發射導彈20分鐘後在美國紐約舉行的聯合國大會上針對美國要求稱：“（如果希望戰爭結束）應該永久停止針對我們的聯合軍事演習和投入各種戰略武器。”朝鮮以正在任期末推動恢復韓朝關系的文在寅政府和維持對朝製裁的拜登美國政府為對象，展開了對話和挑釁的“軟硬兩手戰略”。 韓國軍聯合參謀本部當天表示：“捕捉到的跡象表明，朝鮮於早上6時40分左右在慈江道舞坪裏一帶發射了一枚疑似短程導彈的發射體。”舞坪裏是朝鮮2017年試射洲際彈道導彈“火星-14”型的地方。韓美情報部門認為，此次導彈可能具備了朝鮮從未發射過的“極超音速導彈”的特性。 金成在聯合國總部的演講中表示：“美國政府應該用實際行動而不是語言，來展示其並沒有對朝敵視意願的政策立場”，“如果美國繼續以那些給我們找茬、挑釁的本性，用諸如軍事同盟的冷戰遺物來威脅我們的做法，真的沒有意義。” 青瓦臺當天上午舉行緊急國家安全保障會議常任委員會後表示：“對（朝鮮）在韓半島局勢穩定非常重要的時期的導彈發射表示遺憾。”國防部也沒有表明朝鮮發射的導彈是不是違反聯合國安理會對朝製裁決議的彈道導彈。 美國國務院表示：“譴責朝鮮發射導彈。這一發射違反了多項聯合國安理會決議，對朝鮮的鄰國和國際社會構成威脅。我們致力於同朝鮮進行外交接觸，敦促朝鮮參與對話。”

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