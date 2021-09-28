CJ ENM參與制作的音樂劇《紅磨坊》包攬托尼獎10個獎項. September. 28, 2021 07:18. by 金基潤記者 pep@donga.com. CJ ENM作爲全球共同制作人參與的音樂劇《紅磨坊Moulin Rouge》(照片)在第74屆托尼獎(Tony Award)中包攬了包括最佳作品獎在內的共10個獎項。擁有演藝界最高權威的托尼獎與奧斯卡獎、艾美獎、格萊美獎一起被選爲美國娛樂業界的4大頒獎典禮之一。 受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的影響，該頒獎典禮被推遲了1年左右。26日(當地時間)，在美國紐約百老彙冬季花園影院舉行的頒獎儀式上，《紅磨坊》獲得了今年音樂劇領域13個部門中10個部門的獎杯。包括最佳作品獎在內，還有導演、編舞、編曲、男主角、男配角、舞台設計、音響設計、照明設計、服裝設計等部門。CJ ENM作爲全球制作人參與並獲得托尼獎是繼2013年的音樂劇《長靴皇後Kinky Boots》之後的第二次。 《紅磨坊》是一部點唱機音樂劇，講述了1890年法國巴黎俱樂部“紅磨坊”的一位歌手和年輕作曲家的愛情故事。以同名電影爲原作，加上麥當娜、埃爾頓•約翰、碧昂斯、Lady Gaga、阿黛爾、莉安娜等世界級流行明星的歌曲，大衆性和作品性得到了很高的評價。2019年7月在紐約正式拉開帷幕的《紅磨坊》因新冠肺炎疫情百老彙劇院長期關閉而中斷了演出，從24日開始重啓演出。 《紅磨坊》在托尼獎之前席卷了劇評人獎(Drama Desk Awards)、紐約外圍劇評獎(Outer Critics Circle Awards)等主要頒獎典禮，受到了很大的期待。

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