“51歲的坦克”再前進…崔京周成首位稱霸PGA冠軍賽的韓國球員. September. 28, 2021 07:18. by 金正勳記者 hun@donga.com. “坦克”崔京周(51歲)作爲韓國高爾夫選手首次在美國職業高爾夫(PGA)冠軍巡回賽中奪得冠軍獎杯。這距離去年韓國人首次登上50歲以上選手參加的PGA冠軍巡回賽舞台僅過了2年。 27日，崔京周在美國加利福尼亞州蒙特雷圓石灘高爾夫球場(72杆)結束的PGA冠軍巡回賽純保險錦標賽(PURE Insurance Championship)最後一輪比賽中，抓住5個小鳥球，吞下1個柏忌，打出了低于標准杆4杆共68杆的成績。最終成績爲低于標准杆13杆共203杆的他以2杆優勢甩開伯恩哈德•朗格和亞曆克斯•切卡(以上德國)等並列第2位的組合，獲得了冠軍。 這是崔京周自2012年10月以東道主身份參加的韓國職業高爾夫(KPGA)韓國巡回賽CJ邀請賽之後，時隔9年再次在正規比賽中奪冠。獲得33萬美元(約3.8億韓元)冠軍獎金的他說：“在最後一次奪冠後，用了近10年的時間再次奪冠，實力強大的選手們一起競爭，因此要想奪冠並不容易。雖然此前在圓石灘進行了無數場比賽，但今天是最幸福、最夢幻的一天。” 崔京周憑借當天的冠軍，在韓國高爾夫曆史上又留下了一個足迹。從1994年開始活躍在韓國巡回賽賽場的崔京周在1999年11月通過PGA巡回賽資格賽，作爲“第一個韓國人”獲得了PGA巡回賽資格。崔京周並沒有止步于此。2002年5月，在PGA巡回賽新奧爾良康柏精英賽上，作爲韓國人首次捧起了PGA巡回賽冠軍獎杯。2011年，他在被稱爲“第5場大滿貫賽事”的PGA巡回賽球員錦標賽上成爲首位奪冠的亞洲選手。PGA巡回賽的總獲勝場次爲8次，是亞洲選手最多的記錄。崔京周在上周的冠軍巡回賽桑福德國際賽上，經過延長賽遺憾地失去了冠軍獎杯，但僅僅時隔1周他就登上了冠軍寶座。 崔京周之所以能夠在20多年的時間裏成爲韓國高爾夫的開拓者，是因爲他克服逆境和苦難，試圖實現無限的變化。崔京周在2008年PGA巡回賽索尼公開賽上獲得職業生涯第7個冠軍後，陷入了低谷。也有人提到頻繁受傷和40多歲的年齡等，說“崔京周已經不行了”。但是在2008年他通過飲食療法和體力訓練，體重減少了10公斤。此外他還戒掉了喜歡的泡菜湯和五花肉。因爲他認爲，爲了防止受傷和長期比賽，應該變得敏捷。他還溫柔簡潔地矯正了擊球動作。2011年獲得球員錦標賽冠軍後，他于2018年被發現患有甲狀腺癌並接受了切除手術。雖然體重減輕了13公斤，面臨了選手生涯的危機，但他以積極的心態和強烈的意志克服了危機。當時他說：“好像跑得太超前了。今後應該更加謙虛地降低姿態。” 在韓國高爾夫曆史的一頁上又刻上一個名字的崔京周將于28日回國。這是爲了參加從30日開始在京畿骊州市佩勒姆俱樂部(72杆)舉行的爲期4天的韓國巡回賽現代海上崔京周邀請賽。

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