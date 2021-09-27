BTS“歡迎來到崇禮門”國際慈善演唱會開啓. September. 27, 2021 07:17. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 防彈少年團(BTS)26日開啓了國際慈善演唱會“全球公民現場直播(Global Citizen LIVE)”的序幕。“全球公民現場直播”是國際慈善團體“全球公民”爲共同克服新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗的公平分配、氣候變化、貧困問題等全球性危機而舉辦的大規模慈善音樂會。通過YouTube 24小時直播的該音樂會，來自美國紐約、法國巴黎、英國倫敦、尼日利亞拉各斯、巴西裏約熱內盧等主要城市的頂級音樂家大舉參加。 高喊著“歡迎來到首爾、韓國”登場的BTS，在以首爾中區崇禮門的夜間景觀爲背景設置的舞台上，展示了事前錄制的《Permission to Dance》演出。華麗燈光照耀的崇禮門和印有韓國傳統圖案的舞台與BTS的演出相協調，吸引了人們的視線。歌曲的後半段，40名舞者出現在舞台前，與BTS一起展示了有著“快樂”、“跳舞”、“和平”等意思的國際數語舞蹈。BTS還准備了穿梭在崇禮門前的大道上展開的《Butter》演出。突顯崇禮門和首爾夜景的該舞台通過英國廣播公司另行公開了。 6萬多名觀衆參加的紐約中央公園演出中，詹妮弗•洛佩茲、比利•艾利什、酷玩樂隊等參加了演出。當天，酷玩樂隊與BTS合作，進行了24日發布的新曲《My Universe》的舞台。BTS不僅參與了這首歌的韓語演唱，還參與了作詞、作曲。BTS在舞台後面的屏幕上以全息圖的形式登場，與酷玩樂隊一起打造了超越時空的舞台。主唱克裏斯•馬丁親自消化了新曲的韓語歌詞。時隔15年再次合作的嘻哈組合Fugees也展示了舞台。紐約公演的壓軸舞台由傳說中的民謠二人組西蒙與加芬克爾(Simon and Garfunkel)的保羅•西蒙裝飾。 另外，在巴黎也舉行了2萬多名觀衆參加的演唱會。埃爾頓•約翰、艾德•希蘭、布萊克•艾德•皮斯等在圍繞埃菲爾鐵塔的戰神廣場(法文：Champ-de-Mars)舉行了演出。 2008年以消除全球貧困爲目標成立的全球公民組織在此前的5月，舉行了由詹妮弗•洛佩茲等流行歌手出演，敦促共享疫苗的慈善演出《Vax Live》。去年4月，滾石樂隊、比利•艾利什等世界級明星在家中舉行了穿著室內服參與的旨在克服新冠病毒的網絡聯合演唱會“無觀衆演唱會”。

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