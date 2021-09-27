“四方機製”發表聯合聲明：“朝鮮應停止挑釁、參加對話”. September. 27, 2021 07:17. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國主導的“四方機製”4個成員國首腦當地時間24日敦促朝鮮重返談判桌，並重申實現“自由開放的印度太平洋”的承諾，展示了作為牽製中國聯合體的團結。 當天，美國總統拜登、澳大利亞總理斯科特·莫裏森、日本首相菅義偉與印度總理莫迪一起在華盛頓白宮首次面對面“四方”峰會後發表的聯合聲明中表示：“我們敦促朝鮮遵守聯合國決議所規定的義務，慎行挑釁，要求朝鮮參與實質性對話。”聲明還說：“再次確認我們根據聯合國安理會決議對朝鮮完全無核化的承諾。” 在拜登政府上臺後的今年3月通過視頻舉行的“四方機製”首次峰會的聯合聲明中，與會國家也加入了“重申對朝鮮完全無核化的承諾”的字句，但此次又增加了“實質性對話”的要求。這可能是考慮到拜登政府持續表明與朝鮮進行無條件對話的意向並摸索尋求進行對朝談判的情況。聯合聲明還提到了立即解決日本人被朝鮮綁架者問題的必要性。 就對印度太平洋地區的應對，四國首腦強調：“我們致力於促進不為強壓所動搖的自由的、開放的、以規則為基礎的秩序”，“這是為了增進印度太平洋和其他地區的安保及和平。”對於第五代（5G）移動通信等通信技術合作問題，聲明稱，“為了使崛起的核心技術基於對普遍人權的尊重和共同價值得到開發、運營和使用，我們構建了合作關系”，並舉開放型無線接入網“開放網絡”為例。四國首腦還決定建立“四方基礎設施夥伴關系”，相互支援成員國的通信技術等各種基礎設施並共享相關技術。 分析認為，盡管四國首腦在聯合聲明中沒有直接提及中國，但協議內容的相當一部分最終還是針對中國。印度太平洋地區的海洋安全、5G通信技術、對低收入國家的疫苗及基礎設施支援等，都是一直以來與中國競爭或發生沖突的領域。《華盛頓郵報》指出，首次面對面峰會上，雖然沒有任何首腦把“中國”或“北京”掛在嘴邊，“但中國議題的大部分被包括在內”，中國是“四方”峰會的“背景音樂。”

한국어