美國國會建議在平澤美軍基地設立“印太情報據點”. September. 25, 2021 07:42. by 金民 kimmin@donga.com. 美國參議院軍事委員會當地時間22日提交《2022會計年度國防授權法案》，向美國國防部建議“在京畿道平澤市漢弗萊斯基地設立統合管理美軍在印度太平洋地區收集的各種軍事情報的情報融合中心”。法案還說，名為“黑帽”的情報融合中心將由美國陸軍管轄。 “黑帽”可能會集中處理與朝鮮、中國有關的情報。英國劍橋郡莫爾斯沃斯的美國空軍基地也從2005年開始運營收集北大西洋公約組織成員國和俄羅斯相關政府的“北約情報融合中心”。“黑帽”情報融合中心的建設費用為1.49億美元（約1750億韓元）。根據《韓美防衛費分擔金特別協定》，美軍基地內的各種建設費用必須由韓國承擔，因此，這筆錢也應該由韓國政府支援。

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