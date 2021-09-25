“考驗也是暫時的” ，BTS和酷玩樂隊共同帶來的安慰. September. 25, 2021 07:42. by 林熙允記者 imi@donga.com. “現在這個考驗最終也是暫時的/請你永遠像現在這樣閃耀吧。” 這是英國世界級樂隊“酷玩樂隊(Coldplay)”24日公開的新曲《My Universe》中插入的韓語歌詞。此前傳出合作消息而備受期待的防彈少年團(BTS)的韓語說唱和歌曲與酷玩樂隊的主唱克裏斯•馬丁演唱的英語歌詞在一首歌中自然地融合在一起，上演了獨特的場面。 《My Universe》長3分46秒，是中間速度輕快的電子舞曲風格。參與這首歌作詞•作曲的防彈少年團成員們唱著韓語歌詞“每天晚上都飛向你/像是忘記了夢想/我微笑著去見你”“照亮我的/用你的愛繡出的星星/我的宇宙中的你/創造另一個世界”等，並傳達安慰信息。在歌曲中，防彈少年團的比重要大于酷玩樂隊。 酷玩樂隊當天下午1點在全世界主要音源網站上發表了歌曲，並在YouTube上公開了重新編排歌詞的錄像。在該視頻中，酷玩樂隊和防彈少年團成員們親自寫的英語和韓語手寫字歌詞和圖案一起裝飾了畫面。雖然不是正式MV，但僅公開2個小時，點擊量就超過了300萬次，主導了當天的YouTube話題。 據華納音樂透露，酷玩樂隊計劃在本月內單獨公開這首歌曲的官方MV。今年5月，曾執導酷玩樂隊單曲《Higher Power》MV的戴夫•邁爾斯再次執導。韓國舞蹈組合“AMBIGUOUS舞蹈社團”出演了《Higher Power》MV，受到了人們的關注。

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