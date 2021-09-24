《社論》應防範美國加快的縮減資產購買、利率上升和泡沫崩潰. September. 24, 2021 08:38. by / /. 美國中央銀行聯邦儲備委員會（美聯儲）22日預告，將於11月開始實施“縮減資產購買”，以減少購買國債等向市場供應的流動性。“縮表”自然會導致利率上調，因此意味著美國的“零利率時代”即將結束。這必然會對8月份率先上調基準利率的韓國銀行的動向產生影響。 美聯儲前天表示：“如果（在物價、雇用方面）像預期的那樣繼續取得進展，放緩資產購買速度將正當化。”美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾也表示：“縮表可能會在下次會議時馬上到來。”也就是說，如果在11月初舉行的聯邦公開市場委員會會議上決定開始縮表，將持續到明年，最早將於明年下半年開始上調利率。縮表的意思是美國經濟將擺脫新冠疫情的沖擊，並不一定是負面的。問題是，一旦開始縮表，危險性較高的新興國家的金融市場資金可能會像潮水一樣流出。在全球金融危機時釋放的流動性開始回收的2013年，實際上就發生了這種事情。 就美聯儲的動向，韓國企劃財政部警告：“對國內金融市場產生的影響是有限的。但變動性可能會擴大。”在新冠疫情暴發後，一直推遲償還本金和利息的222萬億韓元個體戶和小工商業者負債和超過1800萬億韓元的家庭負債等，一旦低利率時代結束，將成為可能動搖韓國經濟的危險因素。為了防止海外資金的急劇流出，如果韓國銀行進一步上調利率，家庭、個體經營者的利息負擔將劇增。 雖然金融當局采取了強有力的貸款抑製措施，但因暴漲的房價、全租價引發的住宅擔保貸款和全租貸款有增無減。由於全租、月租價格暴漲和生活困難，20多歲年輕人的家庭負債是其他世代的兩倍以上，弱勢群體的債務負擔也在加重。而且，下個月將出臺更強有力的減債對策。預計將加強對第二金融圈貸款、證券公司以投資者股票為擔保提供的“信用交易融資”等的限製。 如果美國加快緊縮速度，全世界股票、虛擬貨幣、房地產等資產價格的泡沫可能會比預期更快破滅。家庭和企業都必須警惕不必要的貸款和盲目的投資，為正式的高利率時代做好準備。

한국어