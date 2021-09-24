鄭義溶：“中國采取攻勢外交是理所當然的”……在美國發表維護中國的言論引發爭議. September. 24, 2021 08:39. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、崔智善記者 aurinko@donga.comlightee@donga.com. 韓國外交部長鄭義溶當地時間22日把美國、韓國、日本、澳大利亞等盟國為對抗中國而成立的聯盟定義為“冷戰思維”。他就在美國受到抨擊的中國的“進攻性（assertive）外交”表示：“這對中國來說是理所當然的事情。”在美國拜登政府全面推行牽製中國政策的情況下，韓國的外交首長在美國做出了似乎維護中國的發言，引發了爭議。 為出席聯合國大會而正在美國訪問的鄭義溶當天出席紐約智庫美國外交協會邀請的座談中，就主持人“你是否認為近年來中國越來越變得具有進攻性”的提問表示：“那是理所當然的（only natural）”，“中國在經濟上變得更強，現在已經不是20年前的中國。”他表示：“中國希望在外交政策中反映自己擁有的東西是很自然的事情。不知道能否將其稱為進攻性。”他還表示：“中國希望作為國際社會的一員反映自己的聲音。我們應該傾聽他們想對我們說的話。” 主持人、美國有線電視新聞網主播法裏德·紮卡裏亞似乎在說明印度太平洋地區的外交地形時要把美國、韓國、日本、澳大利亞區分為對抗中國的一個聯盟，鄭義溶對此表示：“那就是正如中國人們所說的冷戰思維（the mentality of cold war）。”鄭義溶就加入美國在印度太平洋地區作為牽製中國的主要聯合體的“四方機製”（quad）的提問表示，“不覺得有必須加入的緊急必要性”，並認為“並不認為必須在美中兩國應選一方。”

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