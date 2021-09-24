文在寅：“因為有6·25戰爭英雄們的犧牲，我才能站在這裏”. September. 24, 2021 08:39. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. 正在美國夏威夷訪問的文在寅總統當地時間22日在歷屆總統中首次主持“韓美遺骸相互交接儀式”時表示：“終戰宣言將超越韓半島，成為渴望和平的所有人新的希望和勇氣。”繼前一天在聯合國大會上發表主旨演講後，作為打破任期末無核化僵局的方案，文在寅再次強調了宣布戰爭結束的必要性。 文在寅當天在夏威夷火奴魯魯希卡姆空軍基地19機庫舉行的交接儀式上表示：“英雄們最希望的是韓半島的完全和平。”希卡姆空軍基地是美國國防部戰俘和失蹤者調查局所在地。 此次遺骸相互交接儀式是為了將在6·25戰爭（朝鮮戰爭)中陣亡的68具國軍戰死者遺骸從夏威夷送回韓國、將6具美軍遺骸送回美國而舉行。韓美兩國正在相互歸還韓國挖掘並確認為美軍的遺骸和美國從朝鮮接收的遺骸中確認為韓國軍人的遺骸。據了解，在此次奉還的68具國軍遺骸中，已確認身份的一等兵金錫柱、鄭煥祖等美軍韓國人服務人員在服役期間在長津湖戰鬥中陣亡。 文在寅表示：“因為有英雄們的犧牲，包括我的父母在內的10萬多名難民獲得了自由，今天的我也能站在這裏。”當天，國軍戰死者的遺骸被太極旗覆蓋，被轉移到飛往祖國的飛機上。已確認身份的一等兵金錫柱、鄭煥祖的遺骸被轉移到總統專機上，尚未確認身份的66人的遺骸被轉移到空軍多功能空中加油機“KC-330”，轉移到首爾機場。文在寅以遺骸接收儀式結束了五天三夜的訪美日程，於23日下午回國。

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