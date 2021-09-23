朝鮮核項目正在“全力奔跑”，難道文在寅要傾盡全力在任期內“終戰宣言”嗎?. September. 23, 2021 09:05. by / /. 文在寅總統22日在聯合國大會上發表演講時表示：“（朝鮮戰爭）終戰宣言才是在韓半島建立和解與合作新秩序的重要出發點。”他再次提議《韓朝美三方或韓朝美中四方終戰宣言》。美國總統拜登也在演講中強調“為實現韓半島完全無核化的真誠外交”，並表示：“我們將在明確的承諾下，朝著可能的計劃追求具體進展。”兩位首腦都沒有提及朝鮮的導彈挑釁。 韓美兩國首腦在聯合國的演講與朝鮮的接連挑釁行為形成鮮明對比，傳達了對朝懷柔的信息。朝鮮對韓美一再發出的對話手勢無動於衷，對外表現出重新啟動5兆瓦核反應堆、擴建鈾濃縮工廠的動向，最近還發射了遠程巡航導彈和短程彈道導彈，展開了武力示威。國際原子能機構總幹事拉斐爾·格羅西21日甚至評價說：“朝鮮的核計劃正在全力前進。” 在這種情況下，韓美首腦的發言聽起來不是針對朝鮮，而是互相發給對方的信息。此前，美國對朝鮮履行無核化之前推進終戰宣言持否定態度。朝鮮還將終戰宣言用作對美施壓手段。因此，文在寅總統的提議可能是勸告美國對朝鮮做出讓步的信息。拜登總統所說的“明確承諾”“具體進展”則可以解讀為不是沒有約束力的宣言，而是需要實質性無核化的信息。 在韓朝、朝美之間的對話受阻，朝鮮的挑釁再次猖獗的情況下，文在寅總統的終戰宣言提議聽起來既突然又空洞。文在寅總統非常清楚任期末焦慮導致的昏招給南北關系帶來了什麽結果。他在今年5月就任4年的演講中表示：“不會被剩下的任期追趕或著急。”但現在他又表示：“為了實現相生與合作的韓半島，將竭盡全力到任期結束。”終戰宣言的提議，難道不是文在寅總統的執念嗎？

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