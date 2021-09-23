韓國企業橫掃 “IDEA”設計獎. September. 23, 2021 09:06. by 李建赫 gun@donga.com. 在世界三大設計獎之一的“IDEA”中，三星電子、LG電子、現代汽車、Naver等韓國代表性企業貢獻出了多個獲獎作品 IDEA是美國産業設計協會(IDSA)從1980年開始主管的獎項，在△家庭 △汽車及運輸 △設計戰略 △品牌等21個領域，以設計革新、使用者經驗、社會責任等爲標准選定獲獎作品。 韓國企業獲得了最高等級的3個“金獎”。LG電子的無線顯示器“Standby Me”成功獲得了家庭部門獎項；現代汽車電動汽車“IONIQ 5”成功獲得了汽車及運輸部門獎項；Naver人工智能(AI)基礎智能機器“Clova Lamp”成功獲得了兒童産品部門獎項。LG電子Standby Me通過無線可移動的功能和織物收尾的背面，既可以作爲家電産品，也可以作爲裝飾品使用。Standby Me在今年的“IF設計獎”、“紅點設計獎”中也獲得了本賞，包攬了世界三大設計獎。LG電子包括Standby Me在內，洗衣機“LG WashTower”等10種産品獲獎。 現代汽車IONIQ 5的特點是采用幾何學圖案固有的參數像素，通過此次獲獎再次證明了其全球設計競爭力。車載應用程序(APP)“現代Bluelink APP”“捷恩斯信息娛樂系統”也在數字互動領域獲得了相當于獲獎的“最終名單”。三星電子在IDEA上獲得了7個銀獎、3個銅獎、38個最終名單等共48個獎項。獲得銀獎的有空氣淨化器“Bespoke Cube Air”、無線吸塵器“Bespoke Slim”、高端電視“Neo量子點發光二極管(QLED) 8K”等。

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