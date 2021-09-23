徐彩賢奪得攀岩世錦賽難度攀岩項目金牌. September. 23, 2021 09:07. by 金東昱 creating@donga.com. 韓國攀岩運動的“希望之星”徐彩賢(18歲•新亭高中•樂斯菲斯Athlete隊)獲得了2021國際攀岩運動聯合會(IFSC)世界錦標賽難度攀岩項目的金牌。 22日，在俄羅斯莫斯科舉行的世界錦標賽難度攀岩女子組決賽中，徐彩賢成功登頂，甩掉納特莉亞•格羅斯曼(美國)、勞拉•羅戈拉(意大利•以上37支撐點)獲得了冠軍。難度攀岩(又稱“先鋒攀岩”)是一種較量在規定時間內爬上多少高度的項目(如運動員的攀爬高度相同，速度最快者將獲勝)。 這是徐彩賢首次在世界錦標賽上獲得金牌。這也是繼金子仁(33歲)在2014年世錦賽上奪冠後韓國女選手第二次在世界錦標賽上奪冠。 在預賽中以並列第1名的成績進入27人角逐的半決賽的徐彩賢，在半決賽中也成功晉級，參加了8人入圍的決賽。在決賽上，徐彩賢作爲最後一位攀登者登場，並成爲唯一成功登頂的選手，獲得了冠軍。 徐彩賢在抱石攀岩(bouldering•以最少次數的嘗試攀爬多種路線的項目)預賽中，排在並列第37位，未能參加決賽。她沒有參加速度攀岩(兩位選手比拼誰更快爬上15米攀岩牆的項目)。 國際奧委會(IOC)通過官方推特表示，“經過驚人的登頂，徐彩賢在難度攀岩女子組決賽上成爲唯一一名成功登頂的選手。參加2020東京奧運會的徐彩賢成爲了難度攀岩項目的新冠軍。”徐彩賢在賽後發表感想說：“在世界錦標賽上獲得的第一枚獎牌就是金牌，非常高興，從預賽到決賽，我完成了所有路線，感覺更好。” 與世錦賽不同，東京奧運會只進行了將速度攀岩、難度攀岩、抱石攀岩三個項目的成績加在一起的一個聯合項目。在東京，徐彩賢以速度攀岩第8位、抱石攀岩第7位、難度攀岩第2位的成績，排在所有選手的第8位(112分)。徐彩賢在最後的難度攀岩項目中，向第36個支撐點伸出雙手時掉落，如果再抓住3個支撐點，完成38個以上的支撐點，就能獲得銅牌。 通過此次金牌，徐彩賢擺脫了東京奧運會的遺憾，獲得了爭奪2024年巴黎奧運會獎牌的自信。在巴黎奧運上，速度攀岩和抱石攀岩、難度攀岩項目將分開進行。有評價稱，難度攀岩最強的徐彩賢非常有可能進入獎牌榜。

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