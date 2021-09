梵高29歲時畫的鉛筆素描畫時隔100年後公開. September. 18, 2021 07:21. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 荷蘭後期印象主義畫家文森特•梵高(1853~1890年)的素描作品首次被公開。據BBC等媒體報道,位于荷蘭阿姆斯特丹的梵高美術館16日(當地時間)展示了梵高29歲時用鉛筆畫的《Study for Worn Out》(照片)。該作品描繪了梵高1882年11月在荷蘭海牙生活時住在隔壁的工人出身的老人。作品中的老人似乎生活壓力很大,斜坐在椅子上,用握拳的手支撐著臉。 梵高在1878年從神學院退學後,放棄了神職人員的身份,從1880年開始在弟弟特奧•梵高的提議下走上了畫家的道路。《Study for Worn Out》是他轉職成爲畫家的第2年爲提高素描能力而創作的作品之一。有分析認爲,這是梵高的名著《哭泣的老人》(1890年)的初期形態。 荷蘭美術收藏家亨克•布雷默1910年購買該作品後,沒有對外公開,而是傳給了子孫們。最近後代們委托梵高美術館進行真品鑒定,分析結果顯示是梵高未公開的作品。到明年1月2日爲止,該作品在梵高美術館展出後,將歸還收藏者。

한국어