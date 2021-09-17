尹汝貞入選《時代》年度全球最具影響力百人榜. September. 17, 2021 07:39. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 15日(當地時間)，演員尹汝貞(74歲)入選由美國時事周刊《時代》評選的“2021乃年度全球最具影響力百人榜”。與尹汝貞一同出演《米納裏》(《水芹菜》)的韓裔演員史蒂文•元(38歲)也進入了100人名單。 《時代》從2004年開始每年評選並發表全球最具影響力百人榜。“時代百人榜”榜單共分爲6大領域，包含巨人(titans)、藝術家(artists)、領袖(leaders)等，今年美國總統喬•拜登、特斯拉首席執行官埃隆•馬斯克等人榜上有名。在尹汝貞入選的巨人領域，蘋果首席執行官蒂姆•庫克和奧運會田徑比賽曆史上獲得最多獎牌的美國女子田徑運動員艾利森•費利克斯等共11人入圍。此前，尹汝貞在今年4月舉行的第93屆美國奧斯卡頒獎典禮上憑借電影《水芹菜》成爲首位獲得奧斯卡最佳女配角獎的韓國人。 尹汝貞16日通過經紀公司發表感想說：“聽到我被選上的消息，我自己也很驚訝”，“能夠和比我更優秀的人一起進入《時代》百人榜，感到非常榮幸。”接著她又補充道：“我只是做了我經常做的事情，今年是受到過分稱贊的一年”，“希望自己能傳遞正能量。” 史蒂文•元入選藝術家領域。史蒂文•元在爲尹汝貞寫的推薦文中表示：“我從未遇到過像(尹汝貞)這樣自信的人。我認爲她的這種自信源自內心深處”，“通過電影《水芹菜》，讓世人見證了能拿下奧斯卡獎的她的演技，也讓全世界更加了解她，這真讓人感到很幸福。”

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