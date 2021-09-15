Kakao最終決定放棄“胡同商圈事業”. September. 15, 2021 07:31. by 池民九記者 warum@donga.com. 在事業擴張過程中，因侵害胡同商圈而備受爭議的Kakao決定撤出部分事業，成立支援小工商業者的基金。 Kakao14日表示：“通過主要子公司代表聚集的全體會議，決定強化社會責任”，並公開了包含上述內容的發表文。Kakao決定，以信息技術(IT)的革新和能夠增加用戶福利的領域爲中心展開事業。對曾引發侵害胡同商圈爭議的事業等，將討論整理及撤回子公司的方案。 Kakao Mobility將全面廢除旨在提高用戶的出租車調配概率而引入的收費服務“智能呼叫”。此外還決定從鮮花、零食配送中介事業中撤出。對于美容院、美甲店預約平台Kakao Hairshop，也將以處理子公司持有的股份的方式退出。 與此同時，Kakao決定，在今後5年內與子公司一起組成3000億韓元規模的相生基金，支援小工商業者、出租車、代理司機等。引發違反“金産分離”規定爭議的k-cube控股公司表示，計劃將其轉換爲專注于創造未來教育或人才培養等社會價值的企業。 Kakao創始人兼理事會主席金範洙在當天的發表文中表示：“最近的指責是社會(對Kakao)敲響的強有力的警鍾”，“現在需要果斷放棄過去10年間追求的增長方式，爲履行社會責任的增長做出根本性的變化。”

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