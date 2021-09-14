阿富汗特別貢獻值解除自我隔離. September. 14, 2021 07:52. by 金泰成記者 kts5710@donga.com. “真心感謝給予我們愛的韓國所有國民。以後想和孩子們在這裏幸福地生活。” 上個月進入韓國的390名阿富汗特別貢獻者結束了爲期兩周的自我隔離，從10日開始在忠北鎮川郡國家公務員人才開發院臨時生活設施生活。這些特別貢獻者們在13日的聯合采訪中表達了這樣的感謝。 在阿富汗巴格拉姆韓國醫院工作的A某(40歲)說：“因爲長期和韓國人一起工作，所以對韓國文化很熟悉。能夠過上安全的生活，非常感謝。”在韓國職業訓練院擔任計算機相關教授的B某(37歲)說：“今後想和孩子們在韓國幸福地生活。” 目前，特別貢獻者可以在建築物內自由移動樓層、房間。每天還向他們提供1小時設施內的戶外活動時間。截止到22日，結束外國人登記程序和體檢後，將接受韓國語等社會適應教育。 據法務部透露，他們將在共同生活5個月後走向社會。法務部相關人士解釋說：“現在計劃在臨時生活設施再停留6周，然後物色其他共同生活場所並移動”，“我們的目標是他們具備經濟自立能力。”法務部決定賦予特別貢獻者自由就業的居住(F-2)長期滯留資格簽證，並著手修改相關法律。

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