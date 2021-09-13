台風“燦都”或將在中秋休假前夕登陸濟州島. September. 13, 2021 07:39. by 宋慧美記者 1am@donga.com. 具有“非常強”威力的今年第14號台風“燦都(CHANTHU•柬埔寨的一種花名)”將直接影響韓半島。特別是不能排除在中秋長假之前登陸的可能性，因此緊張氣氛正在加劇。 據氣象廳12日透露，截至當天下午3時，“燦都”正通過中國台灣台北東北方向約80公裏的海域向北移動。燦都曾一度發展成爲“超強力”水准的台風，後來有所減弱。但是中心氣壓爲935hPa(百帕)，最大風速爲每秒50米，仍是超強台風的威力。按照目前的預報，燦都將在中國上海附近停留至16日，然後急劇改變方向向東行進，前往韓國。預計17日下午將抵達濟州西北方向約50公裏的海上。 從12日下午開始受到台風間接影響的濟州，到15日爲止，最大降雨量將達500毫米以上。從14日開始，全南和慶南海岸也將有大雨。另外，從13日開始，濟州和全南南海岸有時速35~50公裏的強風，因此需要特別注意安全事故。 由于速度和路徑尚有變動，直接影響韓半島的時間可能會提前一兩天或推遲。從目前來看，有可能經過南海或貫穿內陸，因此，中秋節長假前可能會發生重大災害。但是氣象廳預測，臨近韓半島時台風強度會比現在更弱。氣象廳解釋說：“像燦都一樣非常強的台風停滯後東進的預想路線實屬罕見”，“台風的行進路線和強度將于14日准確預報。”

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