帽子戲法+第79球，梅西超越貝利成爲南美國家隊進球第一人. September. 11, 2021 07:30. by 金東昱 creating@donga.com. “足球之神”裏奧內爾•梅西(34歲•阿根廷)超越“足球皇帝”貝利(81歲•巴西)，成爲南美國家隊比賽(A級比賽)進球最多的球員。 10日，梅西在主場阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的2022卡塔爾世界杯南美區預選賽與玻利維亞隊的第9輪比賽中攻入3球(上演帽子戲法)，幫助阿根廷隊以3比0獲勝。 上半場第14分鍾，梅西晃過對方後衛，左腳遠射先拔頭籌，下半場第19分鍾，梅西在門前混戰中機智地破門得分。下半場第43分鍾，他截下守門員撲出的皮球，沈著地射進球網，徹底扼殺了比賽懸念。 2005年首次參加A級比賽的梅西，憑借當天的帽子戲法使自己的國家隊比賽進球數來到79球。這一數字超過了此前由貝利保持的南美球員國家隊比賽最多進球記錄(77球)。涵蓋男女球員，南美國家隊比賽最多進球是由巴西傳奇女足運動員瑪塔所創造的111球。男足曆史國家隊賽事的最高進球記錄是梅西的主要競爭對手克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(36歲•葡萄牙)攻入的111球。梅西的紀錄在全體男足運動員中排在並列第5位。 憑借梅西的出色表現，阿根廷隊在南美預選賽8場比賽中保持不敗(5勝3平•積18分)，繼8戰全勝(積24分)的巴西隊之後，繼續高居第二位。 取得大勝後，在體育場舉行了慶祝阿根廷隊美洲杯(南美足球錦標賽)奪冠的紀念活動。7月在巴西裏約熱內盧舉行的美洲杯決賽中，阿根廷隊1比0戰勝巴西隊，自1993年大會後時隔28年再次登上了冠軍寶座。對于梅西來說，這是他職業生涯首個國家隊重大賽事冠軍頭銜。 因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情時隔一年半再次在阿根廷球迷面前展開比賽的梅西表示，“期待很長時間的美洲杯冠軍。感謝神使這個(奪冠)成爲可能。”

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