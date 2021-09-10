還剩下6個月的大選……看不到可以放心托付5年的候選人和政策安保. September. 10, 2021 07:26. . 距離明年3月9日舉行的第20屆總統選舉僅剩180天。5年前的這個時候，使樸槿惠政權垮臺的崔順實介入國政疑惑開始浮出水面。是彈劾後掌權的現任執政勢力再度建立政權，還是向在野黨交出政權，決戰的時間已到。 目前的大選格局撲朔迷離，不亞於歷屆任何一次大選。據韓國蓋洛普最近的調查結果顯示，浮動層達32%，不少選民保留了判斷。除了是否更叠政權之外，並沒有明顯的大型政策焦點，而且只有激烈的抹黑攻防戰，但無論是執政黨還是在野黨，都看不到提出作為下屆總統值得信賴的資質和藍圖的候選人。 可以說，最近的大韓民國整體上正處於難關。陷入中美霸權戰爭，忙於觀察強國的心思。說是人均國民收入超過3萬美元，已成為發達國家，但感受卻截然不同。青年失業率達到歷史最高值，房地產市場等民生現場到處難題遍布。但在國際經濟秩序發生巨大變化的情況下，韓國經濟沒有出臺能夠持續增長的政策，而是“讓所有國民都過上美好的生活”等不負責任、危險的民粹主義公約競爭泛濫。國庫被認為是聚寶盆。也很難找到討論國民年金、公務員年金改革等“未來”的候選人。考慮到眼前的選票，他們急著提出像樣的“大給特給”公約，自然不敢想去支持誰。 文在寅政權在任期內一直陷入所謂的“清算積弊”的泥潭，經常進行分派國政，國民力量黨也沒有表現出脫胎換骨的面貌。哪一方首先打破敵對共生的框架走向未來，將成為此次大選的核心點。已經可以感受到超越地區和理念一代階層的新時代、渴望新藍圖的民心動向。此次大選應該是選出能夠正確認識大韓民國所面臨的難關、聚集國家力量解決問題的最高領導人的選舉。 目前，朝野雙方都處於競選局面。共同民主黨計劃在一個月後的10月10日最終選出大選候選人，但這預示著相當大的競選後遺癥。由於競選規則問題和黨內有力候選人的“唆使告發”疑惑等不利因素交織在一起，國民力量黨在正式開始競選之前就呈現出混亂的局面。 根據誰成為朝野最終候選人，大選格局將有所不同，因此，特定勢力的選舉工作可能會橫行。朝野及各黨的候選人應以“建立什麽樣的政權”的本質信息來一決勝負。選民們也應該在剩下的6個月裏，通過各黨決定候選人和正式選舉，以“鷹眼”洞穿動搖選舉格局的負面實體，鑒別下屆總統的資質。有句話說：“所有國民都會選擇符合自己眼界的政府。”展現我國國民高度的政治意識的時候即將到來。

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