包庇朝鮮的韓國政府，即使朝鮮重啟寧邊核設施，也稱之“不違反協議”. September. 09, 2021 07:45. . 韓國外交部次官崔鐘建7日在國會外交統一上，就在野黨議員提出的“如果朝鮮重新啟動寧邊核設施是事實，是否違反《4·27板門店宣言》和《9·19平壤共同宣言》的精神”的問題回答說：“我認為沒有違反。”他還表示：“在《4·27宣言》和《9·19宣言》協議中朝鮮明顯采取的措施，目前仍在進行。”青瓦臺相關人士也表示：“可以認為，崔次官的答辯和青瓦臺（國家安保室）一脈相承。” 崔鐘建的回答，可能是國際原子能機構報告中“掌握了（朝鮮）重啟寧邊核設施的征兆”內容被報道以來，政府表現出的令人難以接受的態度的延長線。對於朝鮮重啟寧邊核設施的動向，韓國政府不僅沒有對朝鮮提出警告或抗議，也沒有表示任何擔憂和遺憾。即使是明顯的無核化逆行行為，也努力縮小其意義，閉口不談。到了如今，已是實際上替朝鮮辯解並袒護。 《4·27宣言》和《9·19宣言》分別規定：“南北雙方確認，通過完全無核化實現無核韓半島的共同目標。”“朝鮮表示，如果美國采取相應措施，將采取永久廢棄寧邊核設施等措施。”從字面上看，也許不是違反。但是，兩項協議的大前提是金正恩的無核化意誌。重啟寧邊核設施是對這種協議精神的正面違反，但韓國政府的反應只有沈默和詭辯。 朝鮮今天迎來政權建立紀念日，預告將還要舉行大規模閱兵式。在對朝製裁、新冠疫情、自然災害三重苦難中進行的士兵遊戲中，不知還會展示什麽樣的對外威脅武器。盡管如此，韓國現政府仍然沈浸在10天後將迎來3周年的《9·19平壤宣言》的回憶中，急於安撫朝鮮。雖然這是想把朝鮮拉到談判桌前，但要知道，越是這樣，這越是讓朝鮮陷入挑釁沖動的一招臭棋。

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