宗教極端主義. September. 07, 2021 07:56. . “哈桑竭盡全力占據阿拉穆特周邊地區。既通過傳教占領，也通過殺戮、麻醉、掠奪和戰爭占領不被甜言蜜語所迷惑的地區。” 哈桑·伊·薩巴（1148？-1124）是伊斯蘭歷史上最神秘、最殘酷的教派阿薩辛派的創始人。阿薩辛派是伊斯蘭教派中少數派什葉派中強硬派伊斯瑪伊爾派的分支。他們肆無忌憚地針對反對派進行暗殺和恐怖襲擊。最具代表性的暗殺手法是，接近目標人物，作為鄰居、心腹、仆人等忠誠的人物潛伏起來，一旦接到命令，就毫不猶豫地果斷執行。如果長時間一起生活，可能會產生感情，在殺害問題上猶豫不決或改變想法，但阿薩辛派從來不會。 這種可怕而不變的信念使阿薩辛派更加恐怖。難以相信這一信念的人相信哈桑使用了神秘的手法或幻覺給年輕人洗腦。 也許他們就是“伊斯蘭國”和“基地”組織的始祖。有人問，為什麽穆斯林唯獨如此固執，不能拋棄信念驅使的暴力呢？與其說是穆斯林的原因，不如說是傳播到了這種傾向和文化很強的地區，結合了文化和宗教這兩種強烈的傾向。 當然，這裏也有伊斯蘭的傳統和律法保存著部落時代傳統的情況。全盛時期的伊斯蘭文明形成了智慧、合理、高度的城市文化，但其外圍有數千年不變的沙漠部落和孤立地區。哈桑的根據地阿拉穆特位於裏海南端險峻的埃爾堡茲山脈。從這裏往正東走1000公裏就是阿富汗。 封閉的文化和受害意識將自己的問題歸咎於世界，將新潮流視為惡，讓人相信只要消除惡，就能恢復安樂的生活。任何宗教都有極端主義。問題的本質不是宗教，而是封閉性

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