現代汽車：“從2035年開始，在歐洲地區將不再銷售內燃機車…2045年實現碳中立”. September. 07, 2021 07:56. by 李建赫 gun@donga.com. 現代汽車公布了到2045年實現碳淨排放量爲“零”的碳中立的願景。決定到2030年將電動汽車車型銷售比重從2020年的3%提高到30%。 現代汽車6日(當地時間)在德國慕尼黑開幕的“IAA Mobility 2021”上發表了上述內容的環保戰略。現代汽車社長張在勳通過視頻表示：“包含了在爲人類進步的藍圖下，爲世界做正確的事情的意志。爲了可持續的未來，將加快對環保和能源解決方案的投資。” 世界四大車展“IAA Mobility”此前在單數年以德國法蘭克福車展的名義舉行。從今年開始，舉辦地將改爲慕尼黑，活動名稱也爲了整合整個未來移動出行産業，用移動出行代替了汽車展。 現代汽車決定把電動汽車車型的銷售比重從2030年的30%提高到2040年的80%。在歐洲市場，到2035年將退出內燃機，且銷售的所有車輛都由電池電動汽車和氫燃料電動汽車組成。到2040年，除歐洲以外，其他主要市場也將把所有銷售車輛換成電動汽車車型。此前，現代汽車集團還推出了高級品牌捷恩斯(Genesis)從2030年開始銷售的全部車輛都只用電動汽車來填補的計劃。 現代汽車爲了實現碳中立，計劃培養氫燃料電動汽車的作用。目前唯一的氫燃料電動汽車休旅車(RV)陣容，計劃到2025年爲止，將加強到Nexo部分變更(小改款)車型、多功能車(MPV)、Staria級衍生車型、大型運動型多功能車(SUV)等3種。 普及氫燃料電池系統，擴大生産階段沒有溫室氣體排放的“綠色氫”生産等氫生態系統。到2040年，現代汽車工廠戰略需求的90%將由可再生能源滿足，到2045年達到100%。現代汽車捷克工廠計劃從明年開始用可再生能源代替100%的電力。現代汽車通過官網公開了包含碳中立實踐細節的《碳中立白皮書》。 現代汽車在IAA展示場公開了與美國自動駕駛專門公司“APTV”合作的“Motional”共同開發的IONIQ 5基礎機器人出租車(自動駕駛出租車)實物。現代汽車集團計劃以IAA爲開端，恢複參加新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情以後中斷的主要展示會的線下活動。

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