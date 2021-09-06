請熱情招待陌生人. September. 06, 2021 07:28. . “要親切。因爲你遇到的所有人，他們每個人都在經曆著艱苦的戰鬥。”—作者不詳 當悲傷和憤怒從心底像岩漿一樣湧上心頭時，讓人聯想起了一篇文章。據說是柏拉圖的文章，但並不確定。當因爲太生氣，連朝他人微笑的心的閑暇都沒有的時候，就會反複念著這篇文章，並安慰自己。給我帶來傷害的那個人，今天，不，一生都在不停地進行艱苦的戰鬥。每當遇到對我不友善的人和批評我的人,我就會以自己的方式看待那篇文章。盡管如此，還是親切一點吧。即使天塌下來，也要親切。那些令我悲傷的人，比起對我表露的敵意，或許承受了千倍的痛苦。 記者在巴黎的書店“莎士比亞書店(Shakespeare and Company)”見到了與這篇文章像雙胞胎一樣的句子。“請熱情招待陌生人。”2015年巴黎恐怖襲擊事件發生後，對于到處都帶著槍的警察們來說，這就像是沙漠中的綠洲。 當悲傷達到極點時，我想起尼采的一篇更狠毒的文章。“凡殺不死我的，會使我更強大。”所以，一定要像對待他人一樣，也親切地對待自己。爲了可憐的我們，如果我不支持你的話，這個世界上就無處可依，比想象中還要可憐。把我送進激烈的人生戰場時，每當我離開家時，我就會像抱著最愛娃娃的孩子一樣，淚眼汪汪地撫摸我愛的文章。讀過之後立馬來勁，淚水戛然而止，又湧上能忍受痛苦的力量。所以，我耀眼的朋友，不要害怕。我們的愛終究會贏的。我們溫暖的內心終將戰勝所有的憎惡和偏見。

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