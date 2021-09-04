中秋長假期間，因放寬防疫而面臨考驗的“與新冠病毒共存”. September. 04, 2021 07:32. . 從下周起，首都地區的餐廳、咖啡廳、家庭將允許舉行包括新冠疫苗接種者在內的6人聚會。餐廳、咖啡廳的營業時間也將延長到晚上10時。在非首都地區，包括完成接種者在內，允許8人聚會。政府昨天表示，將從6日起將現有的保持社交距離措施（首都地區4級、非首都地區3級）延長4周，並調整上述部分標準。尤其是，在中秋節前後的一周時間裏，包括完成接種的4人在內，最多可以舉行8人的家庭聚會。 在保持高強度社交距離的同時，適用疫苗接種獎勵製度，放寬部分標準的新防疫方針，可以看作是走向“與新冠病毒共存”的謹慎起步。在不知道新冠疫情何時結束的情況下，普通百姓的經濟困難和醫療人員的疲勞已經達到極限。因此，政府認為，相比當天新確診患者，有必要以重癥患者或致命率為中心轉變防疫體系，並提前恢復國民的日常生活。 但是要走的路還很長。正式進入“與病毒共存”取決於疫苗接種率的提高。疾病管理廳廳長鄭銀敬表示：“完成80%的成人接種”是實施的前提條件，但完成接種者還停留在30%出頭。況且，雖然抑製了急劇的流行增加，但近兩個月來，新確診患者一直保持著四位數。移動量增加的中秋長假也有可能成為進一步擴散的起點。這就是要帶著特別的警戒心度過今年中秋關口的原因。 為了走向“與病毒共存”，防疫當局首先要仔細製定供需日程，確保疫苗接種不出現差池。按照目前的目標，80%的接種工作要到10月末才能完成。如果再推遲，能否承受堆積如山的社會不滿還是個疑問。應該盡快重新整頓以危重患者為中心的醫療體系，製定輕微患者居家治療的指導方針等周密準備。 疫情要求每個國民承擔更大的責任。“與病毒共存”並不意味著基本的防疫守則的消失。接種疫苗固然必須，但仍然沒有比口罩更強有力的盾牌。為了自己、家人和鄰居，承受一定程度的不便，才是“與病毒共存”的日常生活。

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