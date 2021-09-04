已經被對手看透的“本托號組織進攻足球”，無法穿透中東的大風沙. September. 04, 2021 07:32. by 李元洪 bluesky@donga.com. 在2022卡塔爾世界杯亞洲區最終預選賽中，與韓國同分在A組的伊朗隊排在小組第一。3日上午，伊朗隊在伊朗德黑蘭舉行的與敘利亞隊的A組首輪比賽中以1比0獲勝。 被評爲A組最強隊的伊朗隊也沒能輕松戰勝敘利亞隊。亮點一展開了激烈的攻防戰，射門數方面伊朗隊以10比7稍稍占據優勢，並最終艱難地取得了勝利。此外，阿聯酋(UAE)和黎巴嫩0比0戰平，伊朗以3分排在首位，韓國、阿聯酋、黎巴嫩均以1分排在並列第二位。據悉，連遭遇1負的敘利亞隊也具有不可小觑的實力，因此，與伊拉克隊首場比賽戰平的韓國隊感到了更大的壓力。 除韓國隊外，A組的所有球隊都在中東。韓國在時差大、天氣炎熱的情況下進行的中東客場比賽中一直處于弱勢。選手們的體力管理變得更加重要。首先，韓國隊沒有找到突破密集防守後伺機反擊的伊拉克隊的方法，因此，預計將與其他中東球隊展開相似的比賽。黎巴嫩隊在第2輪預選賽中曾展開密集防守，與本場伊拉克隊的戰術十分相似，當時韓國隊也沒能踢出痛快的比賽。 韓國國家隊主教練保羅•本托雖然堅持從後方經過中場分配球的“組織進攻足球”，但由于機械性的組織進攻過程，球隊的整體向前移動速度變慢了。另外，如果中場壓力加大，中場左右和前進傳球就會受阻，進攻隊員經常被孤立。再加上左右邊後衛參與進攻等幾種攻擊方式反複出現，對方球隊早已掌握並切斷了攻擊。 本托教練承認：“在進攻上球的轉移速度不夠快，本想通過空間滲透來打破對方的平衡，但沒能做到。”如果重演類似的比賽，可能會再次引發對一度引發激烈爭議的本托主教練僵硬戰術的批評。需要擺脫重複的模式，裝備更快更新的部分戰術。 另外，在B組，由朴恒緒主教練率領的越南隊在與沙特阿拉伯隊的第一輪比賽客場比賽中，在上半場第3分鍾率先攻入一球，但在下半場被對手連入3球，最終以1比3負于對手。

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