簡便牛肉湯太鹹了，鈉含量最高達到每天標准值的97%. September. 03, 2021 07:38. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 據悉，簡便牛肉湯和牛雜碎湯(先農湯)中含有的鈉含量最高達到每天標准值的97%。新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情發生後，簡便食品消費增加，因此選擇和攝取産品時有必要予以注意。 韓國消費者院2日對消費者經常光顧的牛肉湯和牛雜碎湯等15種簡便食品的品質和營養成分含量進行了調查，結果顯示，每種産品的鈉含量達到了每天標准值(2000mg)的48~97%。碳水化合物、蛋白質、脂肪的含量爲0~36%，相對良好。 從不同産品來看，不倒翁“大邱式牛肉湯”的鈉含量最高，爲每日標准值的97%(1940mg)。接著是易買得的“濃味香辣牛肉湯”、Home Plus的“牛胸肉湯”(各96%)、東遠F&B的“貴族牛胸肉湯”(90%)、CJ第一制糖的“必品閣牛肉湯”(86%)等，鈉含量比率較高。在牛雜碎湯簡便食品中，Home Plus的“羊脂牛雜碎湯”鈉含量最高，達到每日標准值的61%(1227mg)。 韓國消費者院表示：“對于需要改善品質和標識的産品，將建議自行改善，並向相關部門通報不適合的事項”，“建議消費者分2~3次食用這些産品，並和有助于鈉排放的香蕉和菠菜等果蔬類食品一起吃。”

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