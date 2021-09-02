前國際原子能機構官員：“濃縮鈾是朝核的核心，寧邊鈈是用於談判的”. September. 02, 2021 07:25. by 軍事記者尹相虎、華盛頓=常駐記者 李正恩 ysh1005@donga.com、lightee@donga.com. 就朝鮮重啟寧邊核設施5兆瓦核反應堆的動向，國際原子能機構前副總幹事奧利·海諾寧當地時間8月31日在接受“美國之音”采訪時表示：“朝鮮的鈈生產是為了對美國施加壓力，朝鮮生產核物質的核心是鈾濃縮。” 他認為，通過啟動寧邊核反應堆和再處理設施的鈈產量每年只有7∼8公斤，僅能製造一兩枚核武器，因此無法從根本上改變戰略均衡。海諾寧認為：“假設朝鮮逐漸提高寧邊等地的鈾濃縮設施活動，並部分使用於實驗用輕水反應堆，到2020年底可能生產出約540公斤高濃縮鈾。”他推測，朝鮮一年的高濃縮鈾產量為150∼160公斤。這足以製造6枚鈾核彈。 韓美情報部門認為，寧邊和降仙等濃縮設施每年可以提取80∼100公斤高濃縮鈾。雖然少於海諾寧的推測值，但僅在對朝實施懷柔政策的2018年至2020年，朝鮮就可能追加生產了240∼300公斤高濃縮鈾，可以製造9∼12枚鈾核彈。如果再加上據推測2017年朝鮮擁有的高濃縮鈾（280公斤），目前其高濃縮鈾庫存量預計將達到520∼580公斤。 韓國軍方一名有關人士表示：“國際原子能機構最近在年度報告中指出，降仙等地的濃縮設施目前仍在啟動，因此，今年年底朝鮮的高濃縮鈾擁有量將超過600公斤，四五年後將擁有1噸以上的核武器。”

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