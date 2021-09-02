拜登在從阿富汗撤軍的第二天表示：“現在應該應對中俄等新威脅”. September. 02, 2021 07:25. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國總統拜登宣布阿富汗戰爭結束，並強調現在是應對中國、俄羅斯等美國面臨的21世紀威脅的時候了。 拜登在美國完成從阿富汗撤軍一天後的當地時間8月31日在白宮發表對國民演說。他表示：“世界正在改變。我們正在與中國進行嚴重的競爭，並在應對俄羅斯的挑戰，還要應對網絡攻擊和核擴散。”他還表示：“沒有比中國和俄羅斯更喜歡美國在阿富汗陷入另一個10年的泥潭的國家。我們應該表現出應對2021年新挑戰的力量。” 拜登強調有必要集中精力應隊中國這一美國的最大威脅而不是中東。他強調：“現在是翻過過去20年的外交政策一頁的時候了。”拜登在演講中明確表示，其外交政策方向是，美國要擺脫“世界警察”的角色，以國家利益為基礎，集中應對現在和未來的外交安保威脅。分析認為，他提及“核擴散”的部分，可能是考慮到了中國和朝鮮等國的核威脅不斷擴大的情況。 當天，白宮就朝鮮重啟寧邊核設施的動向表示，“（對朝鮮接觸的）大門敞開著”，再次提及了同朝鮮對話的必要性。白宮發言人普薩奇在新聞發布會上就“是否有與金正恩接觸的新嘗試”的提問答稱：“我們的提議是無論何時何地都要在沒有前提條件的情況下會面。”正在訪美的韓半島和平交涉本部長魯圭德當天在華盛頓特派記者會上表示：“韓美兩國正在就可以共同推進的對朝人道領域等與朝鮮有關的多種方案進行磋商，兩國的共同立場是，做好一切準備，一旦朝鮮響應就可以推進。”

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