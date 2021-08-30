執政黨應該超越施壓修訂“媒體懲罰法”的強硬支持層. August. 30, 2021 07:25. . 國會議長和朝野院內代表昨天就《媒體仲裁法》修訂案的處理方向進行了緊急會晤。這是為了在共同民主黨領導層預告今天將強行處理修正案的情況下，在最後關頭協調分歧。共同民主黨內部指出受到“媒體懲罰法”批評的修訂案存在問題的呼聲越來越高，但黨領導層今天仍堅持強行處理的方針。對此，國民力量黨計劃進行“阻撓議事（無限製討論）”等強烈反對，9月定期國會預計將面臨極端對峙局面。 對於修訂案，外媒記者們也紛紛表示擔憂。本月27日，共同民主黨媒體革新特別委員會和外媒記者團舉行座談會時，很多人表示不滿說：“國內外媒體99%都反對，強行處理的原因是什麽？”“假新聞難道不是在自媒體上發生得更多嗎？”政府和執政黨的立法工作不紮實的情況也被曝光。主管部門文化體育觀光部已經公布外媒不屬於修訂案適用對象，但媒體特別委員會委員長金容民議員還表示，“外國媒體當然也是修訂案適用對象”，引發了混亂。這也從側面證明了政府和執政黨只專註於強行處理修訂案，本應進行的事前協調也沒有做好。 國際媒體監督團體“無國界記者”24日發表聲明敦促撤回《媒體仲裁法》修訂案。對此，共同民主黨代表宋永吉表示，“他們怎麽知道我們的情況？因為什麽都不知道。”但世界新聞協會首席執行官批評說：“低估了世界媒體專家。修訂案損害了韓國的國際聲譽。”執政黨代表（黨首）與國際媒體團體爭吵，表現出不成熟的態度。而且，政府和執政黨此前宣傳說“亞洲言論自由最高的國家”時，一直引用“無國界記者”發表的世界言論自由指數。這種情況下，還不能容忍“無國界記者”的批評，不能不說是典型的雙重標準。 執政黨內部也出現了對修改案的慎重論，可能是因為意識到了國內媒體團體和國際社會的這種憂慮和批評。言論自由是特定政權、特定政派不能隨心所欲操縱的國民基本權利。執政黨不應該一心撲在只關註施壓強行處理修改案的親文（文在寅）強硬支持層的政治工學上。

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