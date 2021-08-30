點單4次2萬韓元以上的外賣，返還1萬韓元優惠券. August. 30, 2021 07:26. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 通過外賣應用程序(APP)訂購(點單)4次食物，每次2萬韓元以上，就能享受1萬韓元的“非面對面餐飲優惠券”將于下月再次發放。 企劃財政部29日表示，政府將在中秋節長假(9月18日~22日)前再次發放非面對面餐飲優惠券。其宗旨是，在非面對面餐飲領域恢複之前發放但中斷的消費券，以防止新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情再次擴散帶來的消費萎縮。 非面對面餐飲優惠券是指，用外賣APP訂購2萬韓元以上食物，訂購4次，第4次訂單時就能返還1萬韓元。可以通過結算卡或銀行賬戶返還。也可以從結算額中直接扣除1萬韓元或用信用卡申請打折。 2萬韓元是適用送貨費、打折等的最終金額標准。 非面對面餐飲優惠券只允許每天訂購2次。第一次非面對面餐飲優惠券發放期間(5月24日~7月4日)的訂單業績也將反映在此次非面對面餐飲優惠券的次數中。在第一次支付時，如果用外賣APP訂購2次2萬韓元以上的食物，那麽此次只要訂購2次2萬韓元以上的食物，就能返還1萬韓元。 該外賣APP有外賣的民族、Yogiyo、Wmpo、外賣特級、Coupang Eats、Kakao Talk訂購、Dillyus等14個。便利店和超市外賣除外。餐飲優惠券的額度爲200億韓元，按先後順序直到耗盡爲止。

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