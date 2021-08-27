“一起承擔傷痛…希望你們過得舒舒服服”，鎮川挂起歡迎橫幅. August. 27, 2021 07:25. by 張基祐, 柳原模 straw825@donga.com,onemore@donga.com. 26日上午開始，阿富汗助力者及其家屬的臨時安置地忠北鎮川國家公務員人才開發院的入口周邊道路上挂起了歡迎他們的橫幅。上面畫有太極旗和阿富汗國旗，上面用韓語、英語、阿拉伯語等寫著“與諸位一起承擔傷痛”、“爲你和你的家人加油”等字樣。這是軍民們爲安慰經由仁川機場抵達鎮川的阿富汗人而挂出的橫幅。 得到新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)陰性判定的阿富汗人將在這裏停留6周左右。法務部部長樸範界表示：“身份驗證也進行了徹底的調查”，“有4名醫生和6名護士，還有40名法務部職員將會被派遣到這裏。” 到了下午，鎮川郡德山邑事務所接到了部分居民“拆除非法條幅”的投訴，橫幅現已拆除。 鎮川郡也成立了綜合狀況室，正在進行新冠病毒防疫措施和接收救護物品等迎接阿富汗人的准備。 忠北參與自治市民連帶表示：“歡迎伸出援手的政府和鎮川郡人民的決定。希望同時給予關懷和人道主義援助。” 前一天，就收容阿富汗人問題，政府方面和居民舉行了2個半小時左右的座談會，贊成和反對的意見出現了分歧。最終居民們相信政府，決定接納阿富汗人。 鎮川郡裏長團協議會會長柳在允(音)表示：“雖然不是值得歡迎的事情，但也不是什麽需要進行阻止的事情”，“希望處于不安中的他們能夠在這裏舒舒服服地生活。”

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